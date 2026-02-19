23日から全国で放映される、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の新CMに、俳優の川口春奈（31）と清原果耶（24）が出演。CMは、2人が街に出かけ「いま、欲しいアイテム」など“いま”を見つけながらショッピングを満喫する内容となっている。

【映像】川口春奈、最近全力で取り組んだことを明かす

CMの内容にちなみ、“いま”ハマっているものを聞かれた2人は、次のように答えた。



川口「恋愛リアリティーショーを、今までまったく通ってこなかったし見たことなかったけれど、とことんハマった。ハマってるというか、家に帰ってポチッとつけるのが、気付いたら楽しみになっているなと、いま思った」

清原「おにぎり。作ったりも買ったりもするけれど、色々なおにぎりを沢山食べる事にハマっている」

また、最近全力で取り組んだことも明かした。

川口「水回りの掃除を全力で取り組んだ。プロの方にお願いするのもいいけど『負け』だと思いながら」

清原「モンステラの植え替えをした。ずっとしようと思っていたけど、なかなかできてなくて。そろそろ葉っぱがかわいそうだなと思い、休日に頑張って植え替えた」

（『ABEMA Morning』より）