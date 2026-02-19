元中日監督の与田剛氏（60）が、近鉄、巨人などでプレーした阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。プロ初登板のマウンドで星野仙一監督からかけられた言葉を明かした。

1989年ドラフト1位でNTT東京（現NTT東日本）から中日入り。指名あいさつで初対面したスーツ姿の星野監督は優しい微笑みとソフトな雰囲気。同席した母親もファンになり「よかったね、剛。いい監督さんで」とメロメロになったという。

ところがキャンプ初日、ユニホームを着たサングラス姿で現れた星野監督は体が倍も大きく見えた。印象は「おっかないなあ〜」に変わった。

その年、郭源治がケガで出遅れ、与田氏はルーキーながら星野監督に呼び出され、抑え指名を受けた。「びっくりしたのと、経験のない怖さに襲われた」と振り返った。でも「ノーとは言えない上司じゃないですか」と笑わせた。

初登板は1年目の1990年4月7日、大洋（現DeNA）戦。延長11回無死一、三塁の大ピンチの場面だった。しかも雨。

ブルペンからマウンドに上がると星野監督がやって来て一言「何とかせい！」。

しかも打者は代打・田代富雄。投ゴロに打ち取り、本塁へ送球。三塁走者が突入したが、吹っ飛ばされた捕手の中村武志はボールを離さなかった。

その後、2三振を奪ってピンチを切り抜けた与田氏。その年31セーブを挙げ、新人王と“2冠”に輝いた。