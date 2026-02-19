WEST.小瀧望、姪＆甥を溺愛する様子公開「パパ感すごい」「メロメロで可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】WEST.の小瀧望が2月17日、自身のInstagramを更新。姪・甥とのショットを公開した。
【写真】29歳STARTOイケメン「パパ感すごい」姪を抱っこして顔近づける溺愛ショット
小瀧は「姪と甥を愛でる時間」と記し、姪を抱っこして姪の頭に唇を寄せている写真や、甥を楽しそうに「高い高い」しているショットなどの姪＆甥との2ショットを公開。「最後の写真は投げちゅー合戦」ともつづり、カメラに向かって投げキッスをする姪の姿や、その他姪や甥が1人で写っている写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「幸せが溢れてる」「癒し空間」「素敵なおじ活」「すごく幸せそうでほっこり」「パパ感すごい」「メロメロで可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳STARTOイケメン「パパ感すごい」姪を抱っこして顔近づける溺愛ショット
◆小瀧望、姪＆甥とのショット公開
小瀧は「姪と甥を愛でる時間」と記し、姪を抱っこして姪の頭に唇を寄せている写真や、甥を楽しそうに「高い高い」しているショットなどの姪＆甥との2ショットを公開。「最後の写真は投げちゅー合戦」ともつづり、カメラに向かって投げキッスをする姪の姿や、その他姪や甥が1人で写っている写真も投稿している。
◆小瀧望の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せが溢れてる」「癒し空間」「素敵なおじ活」「すごく幸せそうでほっこり」「パパ感すごい」「メロメロで可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】