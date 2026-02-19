2児の母・石川梨華、小分け冷凍していたカレー＆作り置き料理のせたランチプレート公開「主婦のワザ感じる」「洗い物も少なくて楽」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月18日、自身のInstagramを更新。キーマカレーの昼食写真を披露し、注目を集めている。
【写真】41歳元モー娘。「主婦のワザ感じる」話題の1人分ランチプレート公開
石川は「ちょっと前に時間をかけて作ったキーマカレー」とつづり、写真を投稿。この日は「小分けにして冷凍してあったので 今日は目玉焼きを焼いて サラダや作り置きの副菜も一緒に ワンプレートにして食べました 昨日作ったお味噌汁も」とメニューも合わせて公開した。
また「お昼ご飯何食べたんだろう？」と投稿し続ける石川は「モーニング娘。の「ザ◆ピ〜ス！」（※◆は星マーク）の間奏のセリフ『あ〜 いとしいあの人 お昼ごはん なに食べたんだろう？』今まで私は歌い手として あなたに聞いてきたから⋯インスタ始めてからは今度は私が お昼ご飯何を食べたかを答えてるんです」と投稿について報告。「気づいてた？シュールすぎ？」とファンに問いかけ「やっと曲も一緒に投稿できる日が来た」「これからも何食べたんだろうシリーズは 続けますのでよろしくね」と締めている。
この投稿に「主婦のワザ感じる」「洗い物も少なくて楽」「カレー美味しそう」「ご飯から温かさ感じる」「胸熱楽曲」「もちろん気づいてた」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆石川梨華「時間をかけて作ったキーマカレー」公開
◆石川梨華の投稿に反響
