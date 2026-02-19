アジア株 韓国サムスン電子が史上初の19万ウォン「HBM4」700ドルに設定か アジア株 韓国サムスン電子が史上初の19万ウォン「HBM4」700ドルに設定か

東京時間14:01現在

香港ハンセン指数 26705.94（休場）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5655.24（+148.23 +2.69%）

豪ＡＳＸ２００指数 9088.60（+81.62 +0.91%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83512.88（-221.37 -0.26%）



アジア株式市場の大半は春節（旧正月）のため休場。台湾市場は20日まで、中国市場は23日まで休場。



香港市場はあす取引を再開するが下落して始まる可能性も。香港は金融政策を米国に連動させているため、米利下げ期待後退で香港の基準金利引き下げ期待も低下する。



米国の早期利下げ期待後退どころか利上げ観測が一部で浮上している。



きのう公表されたFOMC議事録では、インフレが中銀目標を上回る状況が続けば利上げが必要になる可能性があると複数メンバーが指摘したことが明らかとなった。また、きのう発表された一連の米経済統計が予想を上回る強い結果となったことも米利下げ期待を低下させている。



春節連休明け韓国株は大幅上昇し、史上最高値を更新。ハイテクや金鉱、エネルギーを中心に幅広い銘柄が上昇している。



米ゴールドマンサックスは韓国株はさらに上昇の余地があるとして、目標株価を6400ポイントに引き上げた。AI需要によりサムスン電子とSKハイニックスが主に株価上昇の原動力だと指摘。



サムスン電子は上場来高値を更新、史上初めて19万ウォンの大台をつけた。第6世代高帯域幅メモリ「HBM4」の単価を「HBM3E」よりも20％～30％高い約700ドルで交渉中だと報じられている。700ドルならHBMの営業利益が前年比で最大6倍に急増すると一部で予想されている。ノムラは同社株の目標株価を29万ウォンに引き上げた。



豪州株は大幅続伸し、史上最高値をつけている。金や鉄鋼、銅、アルミなど素材関連が総じて上昇。エネルギー関連も軒並み上昇している。



豪州1月の雇用統計は強弱まちまちだった。雇用者数は1万7800人増と前回の6万8500人増から伸びが大きく縮小し、市場予想の2万人増も下回った。ただ一方で、失業率は予想（4.2%）外に4.1%と横ばいだった。失業率が悪化しなかったことで早期の追加利上げが意識されている。

