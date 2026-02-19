日本時間午後１０時半に２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発表される。大方の予想は７．５となっており、前月の１２．６を下回り、２カ月ぶりに低下するとみられている。１７日に２月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数が発表されており、予想を上回っていた。２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数も同様の結果になれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１２月の米貿易収支、同２０日午前０時には１２月の米景気先行指数も発表される。１２月の米貿易収支は、大方の予想が５５５億ドルの赤字となっており、前月の５６８億ドルの赤字から赤字幅が縮小すると見込まれ、１２月の米景気先行指数は、大方の予想が前月比０．２％低下となっており、前月では５カ月続けて低下するとみられている。



さらに、このあとの海外市場では、欧米中銀関係者の発言も予定されている。日本時間１９日午後８時にチポローネ欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事が講演、同１９日午後８時半にデギンドスＥＣＢ副総裁が講演、同１９日午後１０時２０分にボスティック米アトランタ地区連銀総裁が挨拶、同１９日午後１０時半にボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が挨拶、同１９日午後１１時にカシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演、同２０日午前０時半にグールズビー米シカゴ地区連銀総裁が挨拶することになっている。



MINKABU PRESS

外部サイト