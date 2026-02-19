東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

雇用統計（1月）09:30

結果 1.78万人

予想 2.00万人 前回 6.85万人（6.52万人から修正）（雇用者数)

結果 4.1%

予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領

米国の貿易収支は今年プラスになる、数十年ぶりにだ



【豪州】

ロウ元豪中銀総裁

政府の政策が豪中銀のインフレ抑制の努力を台無しにした

豪中銀は金利引き上げという選択肢しか残されていない

政府による生活支援策が経済を高金利と低成長に陥れる

給付金は需要増加につながるが供給が伸びなければ意味がない



チャーマーズ財務相

再任しなかったことへの恨みだろう、ロウ氏は総裁再任を望んでいた

ロウ氏は政府に恨みを持っており批判者となった、人間の本性だ



【NZ】

シルクNZ中銀総裁補

経済回復ペースが速まれば我々は対応する

インフレ圧力を引き起こすことなく力強い経済回復を期待

経済の一部は回復しているものの、消費はまだ力強い回復に至っていない

企業の価格引き上げがインフレを煽るリスクもある



【韓国】

ゴールドマンサックス

韓国株はさらに上昇の余地がある、目標株価6400ポイントに引き上げ

AI需要によりサムスン電子とSKハイニックスが主に株価上昇の原動力



サムスン電子

「HBM4」の単価を「HBM3E」よりも20％～30％高い約700ドルで交渉中

ノムラは目標株価を29万ウォンに引き上げ

