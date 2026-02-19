東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
雇用統計（1月）09:30
結果 1.78万人
予想 2.00万人 前回 6.85万人（6.52万人から修正）（雇用者数)
結果 4.1%
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
米国の貿易収支は今年プラスになる、数十年ぶりにだ
【豪州】
ロウ元豪中銀総裁
政府の政策が豪中銀のインフレ抑制の努力を台無しにした
豪中銀は金利引き上げという選択肢しか残されていない
政府による生活支援策が経済を高金利と低成長に陥れる
給付金は需要増加につながるが供給が伸びなければ意味がない
チャーマーズ財務相
再任しなかったことへの恨みだろう、ロウ氏は総裁再任を望んでいた
ロウ氏は政府に恨みを持っており批判者となった、人間の本性だ
【NZ】
シルクNZ中銀総裁補
経済回復ペースが速まれば我々は対応する
インフレ圧力を引き起こすことなく力強い経済回復を期待
経済の一部は回復しているものの、消費はまだ力強い回復に至っていない
企業の価格引き上げがインフレを煽るリスクもある
【韓国】
ゴールドマンサックス
韓国株はさらに上昇の余地がある、目標株価6400ポイントに引き上げ
AI需要によりサムスン電子とSKハイニックスが主に株価上昇の原動力
サムスン電子
「HBM4」の単価を「HBM3E」よりも20％～30％高い約700ドルで交渉中
ノムラは目標株価を29万ウォンに引き上げ
※経済指標
【豪州】
雇用統計（1月）09:30
結果 1.78万人
予想 2.00万人 前回 6.85万人（6.52万人から修正）（雇用者数)
結果 4.1%
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
米国の貿易収支は今年プラスになる、数十年ぶりにだ
【豪州】
ロウ元豪中銀総裁
政府の政策が豪中銀のインフレ抑制の努力を台無しにした
豪中銀は金利引き上げという選択肢しか残されていない
政府による生活支援策が経済を高金利と低成長に陥れる
給付金は需要増加につながるが供給が伸びなければ意味がない
チャーマーズ財務相
再任しなかったことへの恨みだろう、ロウ氏は総裁再任を望んでいた
ロウ氏は政府に恨みを持っており批判者となった、人間の本性だ
【NZ】
シルクNZ中銀総裁補
経済回復ペースが速まれば我々は対応する
インフレ圧力を引き起こすことなく力強い経済回復を期待
経済の一部は回復しているものの、消費はまだ力強い回復に至っていない
企業の価格引き上げがインフレを煽るリスクもある
【韓国】
ゴールドマンサックス
韓国株はさらに上昇の余地がある、目標株価6400ポイントに引き上げ
AI需要によりサムスン電子とSKハイニックスが主に株価上昇の原動力
サムスン電子
「HBM4」の単価を「HBM3E」よりも20％～30％高い約700ドルで交渉中
ノムラは目標株価を29万ウォンに引き上げ