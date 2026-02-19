小松菜奈、シャネルをまとい『フィガロジャポン』表紙に登場 シンプルルックを見事に着こなす
俳優の小松菜奈が、19日発売の『フィガロジャポン』2026年4月号の表紙に登場。シャネルをまとった見事なプロポーションを披露する。
【写真】床に寝そべり大胆ポーズ！“ほっそり”美ウエストをのぞかせる小松菜奈
同誌は、「Hello, ニューモード！」と題し、デザイナー交代で目まぐるしい変化を遂げた2026年春夏のルックを紹介。おしゃれがもっと楽しくなるような新しいファッションの数々に注目だ。
そのほか、インタビュー企画にはSnow Man・佐久間大介が登場。好評企画「FIGARO HOMME 彼との瞬間」で、魅力たっぷりのインタビューを届ける。
