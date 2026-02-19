「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、ブックオフグループホールディングス<9278.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１８日取引終了後に伊藤忠商事<8001.T>との資本・業務提携を発表した。伊藤忠傘下のファミリーマート店舗網を活用し、両社のサービス及びチャネル連携による新たな顧客接点の創出・拡大に向けた取り組みを重要な施策の一つとして予定しており、ファミマ店舗網を活用したリユース品の仕入強化をはじめ、プレミアムサービス事業（ブランド品買い取りやジュエリーの修理・販売など）の出店拡大や集客、海外事業の推進、新規事業の立ち上げなどに取り組む。資本面では、伊藤忠はブックオフＧの株主である小学館、集英社、講談社の３社から市場外の相対取引により８７万９０００株（議決権ベースで５．０１％）を取得する。



この発表を受けて、同社株には朝方から買いが殺到し、カイ気配でスタートしたのちは気配値を切り上げる展開となった。午後２時時点でも寄らず、ストップ高の２１００円でカイ気配となっており、なおも買いを集めていることから買い予想数が上昇しているようだ。



出所：MINKABU PRESS