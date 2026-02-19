エクシングは、自社で展開しているカラオケサービス『カラオケJOYSOUND for STREAMER』が、GMOペパボが運営する配信画面デザインサービス『Alive Studio byGMOペパボ』とコラボレーション企画を展開することを発表した。

【画像あり】コラボレーション素材の使用例

第1弾となる今回は、『Alive Studio byGMOペパボ』でのコラボレーション素材・エフェクトの追加される。

カラオケルームの背景やカラオケ機器、選曲用端末「キョクナビ」素材など「歌枠」を盛り上げる素材6点と、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が画面上で動くエフェクト4点が追加される。

今回のコラボレーション企画は、両サービスの強みを融合することで、配信者が抱えていた課題である高品質な「歌枠」を個人で再現し、表現の幅を広げるためだ。また、今後も採点機能と連動した素材を追加するなどの展開を行う予定である。

また『Alive Studio byGMOペパボ」』『カラオケJOYSOUND for STREAMER』のユーザーを対象としたキャンペーンを実施する。片方のサービスしか利用していないユーザーでも試すチャンスとなっている。コラボを記念したキャンペーンなど詳細は、各種キャンペーンページで確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）