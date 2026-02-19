【 2/28(土)福島戦 】



当日来場されるモーニング娘。’26 @MorningMusumeMg の弓桁朱琴さんとのコラボグッズができました



メンバーカラー:ピュアレッドの弓桁さんファンの皆様も、この日はサックスブルーを身にまとって熱いご声援をよろしくお願いいたします



▼詳細https://t.co/IESJ2lh8eU pic.twitter.com/33xEXmD6Pu