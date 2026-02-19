磐田がモーニング娘。メンバーとのコラボグッズ発売
ジュビロ磐田は17日、『モーニング娘。’26』の弓桁朱琴さんとのコラボ『GETTER 78』グッズの発売が決定したと発表した。
浜松市やらまいか大使の弓桁さんは、28日にヤマハスタジアムで行われる福島ユナイテッドFC戦に来場。コラボグッズは、弓桁さんの誕生日7月8日にちなんだ背番号78と、ニックネーム「げったー(GETTER)」が入ったTシャツ、タオルマフラー、ユニフォーム型アクリルキーホルダーの3種類となる。
クラブは公式サイトで「【メンバーカラー:ピュアレッド】の弓桁朱琴さんファンの皆様も、この日だけはぜひサックスブルーを身にまとってジュビロ磐田への熱いご声援をよろしくお願いいたします!」と呼びかけた。
浜松市やらまいか大使の弓桁さんは、28日にヤマハスタジアムで行われる福島ユナイテッドFC戦に来場。コラボグッズは、弓桁さんの誕生日7月8日にちなんだ背番号78と、ニックネーム「げったー(GETTER)」が入ったTシャツ、タオルマフラー、ユニフォーム型アクリルキーホルダーの3種類となる。
【 2/28(土)福島戦 】— ジュビロ磐田 (@Jubiloiwata_YFC) February 17, 2026
当日来場されるモーニング娘。’26 @MorningMusumeMg の弓桁朱琴さんとのコラボグッズができました
メンバーカラー:ピュアレッドの弓桁さんファンの皆様も、この日はサックスブルーを身にまとって熱いご声援をよろしくお願いいたします
▼詳細https://t.co/IESJ2lh8eU pic.twitter.com/33xEXmD6Pu
【16期17期 Blog】 コラボグッズ発売ダヨ‼️‼️‼️ 弓桁朱琴 https://t.co/YNZnX4gwrg #morningmusume26 #モーニング娘26 #ハロプロ— モーニング娘。'26 (@MorningMusumeMg) February 18, 2026