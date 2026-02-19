福島退団のDF後藤裕二がヴェルフェ矢板に加入「小学生の時にお世話になったチーム」
福島ユナイテッドFCは19日、DF後藤裕二(25)の所属クラブがヴェルフェ矢板(関東2部)に決まったことを発表した。
栃木県出身の後藤は矢板中央高から順天堂大を経て、2023年にソニー仙台(JFL)へ。2025年に福島へ加入したが、出場記録は天皇杯1試合1ゴールとなり、同シーズン限りで契約満了となっていた。
クラブは公式サイト上で「1年間、クラブのためにご尽力いただいたことを心から感謝いたします」とメッセージを送っている。
後藤は矢板小時代にヴェルフェたかはら那須U-12でプレーしていた。
ヴェルフェ矢板は公式サイトで「後藤裕二選手は、ここ矢板市で生まれ育ち、『ヴェルフェたかはら那須U-12』でサッカーを始め、サッカーに打ち込み、羽ばたいていった、正真正銘の『ヴェルフェ育ち』の選手です」としている。
そして「J3というプロの舞台で戦ってきた確かな経験と技術、そしてこのクラブで育った『ヴェルフェのDNA』は、チームの勝利に直結するだけでなく、現在アカデミーで夢を追う子どもたちやOB・OBにとっても、大きな希望の光となると確信しています」と期待を寄せた。
後藤は加入に際して「小学生の時にお世話になったチームでまたプレー出来ることを大変嬉しく思います」とコメント。「チームの勝利のために全力を尽くして参りますので、応援のほどよろしくお願いいたします」と述べた。
