【スリーコインズ】ようやく在庫が復活！ 注ぎとスプレーの2WAYで使える「液体ミニスプレーボトル」
幅広い生活雑貨を取り扱っている3COINS（以下、スリーコインズ）。最近ではタブレットも発売になり話題ですが、今回ご紹介するのは人気のキッチンアイテム「《2WAY》液体ミニスプレーボトル」です。一見するとシンプルな調味料ボトルのようですが、実はこれ、健康管理や家事の時短にうれしい変化をもたらしてくれる優れものなのです。
2025年9月に発売されたのですが即完売となり、「次の入荷は12月」といわれ、ようやく入手できました。
スリーコインズ「《2WAY》液体ミニスプレーボトル」とは？
・本体サイズ：約直径5×高さ13.5cm
・容量：120mL
手に取ってみると、女性の手にもすっぽりと収まるスリムな円柱型。120mLという容量は調味料が酸化する前に使い切りやすく、かつ頻繁に補充する手間もかからない「ちょうどいい」サイズです。
・価格：税込330円
・カラー：アイボリー、グレーの2種
スリーコインズらしいシンプルで清潔感のあるデザイン。出しっぱなしにしておいてもインテリアの邪魔をせず、食卓にそのまま出してもスマートになじみます。
革新的な2WAY構造！ ボタンと注ぎ口の秘密この商品の最大の特徴は、1つのボトルで「少量出し（直注ぎ）」と「スプレー」の2通りを使い分けられる点にあります。ボトルの上部を見てみると、2つのボタンが並んでいます。
・少量出しボタン（画像の「液体用ボタン」）：
こちらを押すと、先端の細いノズルから液体がチョロチョロと出てきます。
・「スプレー」ボタン（画像の「スプレー用ボタン」）：
こちらを押すと、ミスト状に液体が広がります。
従来のボトルは、スプレーならスプレー専用、注ぎ口なら注ぎ専用と分かれているものがほとんどでした。しかし、このアイテムは「用途に合わせて指1本で切り替えられる」のが画期的なポイント。キャップを付け替える必要がないため、調理の手を止めることなくスムーズに作業が進みます。
健康管理から家事時短まで！ こんなシーンで大活躍特におすすめしたいのが、「減塩」と「カロリーカット」への活用です。
・しょうゆの塩分を控えたい人に：
豆腐や焼き魚にしょうゆをかける際、スプレーでかけてみてください。表面に薄くミストがつくことで、舌にダイレクトに塩味を感じやすくなり、通常の「かける」よりもはるかに少ない量で満足感を得られます。
・フライパンの油の節約に：
油をスプレーで広げることで、使用量を大幅にカット。ヘルシーなだけでなく、油の消費も抑えられて一石二鳥ですね。
また、狭いスペースに盛り付けるお弁当作りにおいても、スプレーならおかずのすき間に液体が入り過ぎることなく、ピンポイントで味付けが可能です。
長く愛用するために知っておきたい「取り扱いの注意点」非常に便利なボトルですが、スプレーという繊細な構造上、いくつか注意したいポイントがあります。
▼中に入れる液体の性質に注意
このボトルは、粘度の高い液体（オリーブオイルやごま油など）には対応していません。精製されていない油（未精製油）や、ハーブやにんにくなどにつけ込んだ油は微細な成分を含むため、ノズル詰まりの原因になることも。
▼食洗機や電子レンジの使用不可
耐熱温度は60度です。食洗機や乾燥機、電子レンジの使用はできません。変形の原因になるため、必ず手洗いでメンテナンスしてください。もしスプレーが出にくくなったと感じたら、ぬるま湯を入れて何度かプッシュし、内部を洗浄すると調子が戻りやすくなります。
ご紹介したようにスリーコインズの「《2WAY》液体ミニスプレーボトル」は、単なる詰め替え容器の枠を超えた、「暮らしの質を上げるツール」です。100円ショップよりも少しだけこだわったデザインと、1台2役の機能性。税込330円で「健康的な食生活」と「調理の効率アップ」が手に入ると考えれば、スリーコインズの中でも高コスパ商品といってもいいでしょう。
しょうゆ用、オイル用と何本かそろえて並べるのもいいですし、先に発売になっていた「《2WAY》オイルスプレーボトル」（税込550円）とセットで使うのもおすすめです。ぜひ店頭やオンラインショップでチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの)