£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£îº´µ×´ÖÂç²ð¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ö¾ð¹ðÇò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°¦¤ò½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÃËÀ£¹¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹¥¤¤ò³Ú¤·¤à¡£¥á¥ë¥«¡¼¥É¡×¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥ë¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÇÉÔÍÑÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿Çä¾å¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ä¤·³è¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇä¤ê¡¢¼¡¤Î³èÆ°¤Ë½¼¤Æ¤ëà½Û´Ä·¿¤Î¿ä¤·³èá¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£º´µ×´Ö½Ð±é¤Î¿·£Ã£Í¤Ï¡¢£²£°Æü¤«¤é½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥ë¥«¡¼¥É¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î½Û´Ä¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍÎÉþ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÏÇã¤Ã¤ÆËþÂ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Î¤ËÁ´Á³Ãå¤Æ¤Ê¤¤Éþ¤È¤«·¤¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤ì¡¢°¤Éô¡ÊÎ¼Ê¿¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ³Ú²°¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤â¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Û´Ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£¡ÖÁ°¤Ë¥é¥¦¡¼¥ë¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¢¤²¤¿¤ê¡£¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ë¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ö¾ð¤âÀâÌÀ¡£¡Ö´äËÜ¾È¤ÏËèÇ¯ËÍ¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤¢¤Þ¤ê£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°¦¤ò½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£