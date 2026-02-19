夏木マリ、夫との腕組み2ショット披露「オシャレ夫婦」「オーラ漂ってる」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/02/19】夏木マリが2月18日、自身のInstagramを更新。夫との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】73歳ベテラン女優「オーラ漂ってる」音楽プロデューサー夫との貴重な2ショット
夏木は、夫でパーカッション奏者・音楽プロデューサーの斉藤ノヴとのポルトガルでの夫婦旅がNHKにて放送されることを投稿。「リスボンで郷愁の歌『ファド』の心を探り、モンサントで土地のリズムと出会う音楽旅となっております」と報告した。写真では黒のアウターに白のスカート、黒いブーツを合わせ、赤いカバンを差し色にした夏木は、斉藤と腕を組んだ仲の良いショットを披露している。
この投稿に「最高な2ショット」「素敵な夫婦」「オシャレ夫婦」「オーラ漂ってる」「お似合いの2人」「仲良しな姿憧れ」などと反響が集まっている。
夏木と斉藤は、2007年から籍にこだわらない“フランス婚”を公言していたが、2011年に入籍したことを発表した。（modelpress編集部）
◆夏木マリ、夫との2ショット公開
◆夏木マリの投稿に反響
