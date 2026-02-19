Lemino、新コンテンツ一挙公開 山田孝之・山本美月ら豪華集結
【モデルプレス＝2026/02/19】映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」が、2月19日に都内で開催された。
【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回は、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田孝之、ディーン・フジオカ、山本美月、日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が登壇した。（modelpress編集部）
・「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本最大級のサバイバルオーディション番組
・ 「THE OPEN CALL-MAIN PARTNER 山田孝之-」
山田孝之らがプロデュースする大規模俳優オーディション番組
・「北方謙三 水滸伝」
織田裕二主演。未だかつて映像化されていない唯一無二の大作を、日本ドラマ史上、規格外のスケールでおくる一大スペクタクル。
・「ストーブリーグ」
亀梨和也主演。野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、プレーオフ中の球団運営チームの奮闘を描いたヒューマンドラマ。
・「罪と恋」
山本美月＆市原隼人出演。「正義」を貫いた判決は、わずか5%。 ベールに包まれた裁判官社会を舞台に、 "村社会”の中で生まれる矛盾した判決の真相へと迫るSFサスペンスドラマ。
・「乃木坂工事延長中」
乃木坂46の新番組。「乃木坂工事中」の本編には入り切らなかった企画の延長戦やここでしか見られない新企画を届ける。
