大ヒット確実？BTS、新アルバム『ARIRANG』プリセーブ数がSpotifyで5週連続1位を記録！

BTSのカムバックに、世界中から熱い視線が注がれている。

3月20日にリリースされるBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が、グローバルリスナーから爆発的な期待を集め、各種チャートで存在感を示している。

【写真】BTS、7人揃った最新ショット

2月19日、Spotifyによると、『ARIRANG』は2月18日付のSpotify「カウントダウン・チャート・グローバル（Countdown Charts Global）」で1位を獲得。1月21日付チャートで初登場1位を記録して以降、5週連続でトップを守り続けており、BTSの圧倒的なグローバル影響力を改めて証明している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

Spotifyの「カウントダウン・チャート」は、発売前のアルバムやシングルのプリセーブ（Pre-save）数を集計する指標で、世界中のファンの期待度を最も直感的に示すバロメーターとされる。『ARIRANG』は現在、事前保存数345万回を突破。歴代級のヒットを予感させており、正式リリース後の成績にも大きな注目が集まっている。

なお、BTSは3月20日13時に『ARIRANG』を全世界同時リリースする。翌21日には、ソウル・光化門（クァンファムン）広場一帯で「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催し、ファンと対面する予定だ。

さらに、このステージはグローバルOTTプラットフォームのNetflixを通じて世界同時生中継される予定で、カムバックへの期待は一層高まっている。