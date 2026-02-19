安田美沙子「芸能界の方と…」DV元カレとの泥沼劇を回顧
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#７を２月17日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
今回の放送では、３児の母でタレントの小森純が“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃取材。現在38歳で５人の娘を持つシングルマザーでありながら、すでに孫がいるという大阪在住のえりなさんは、高校２年生の時に地元の暴走族総長だった１歳年上の彼氏との間に長女を妊娠。妊娠発覚後、音信不通になった彼氏が少年院送致されるなど波乱の展開を経験しながらも長女が１歳頃に戻ってきた彼氏と復縁。「一緒にはいたけど、籍を入れられるような状況ではなかった」と彼とは未婚のまま５年間で４人の娘を出産。「やり直す気はなかったけど、結構真っ直ぐタイプなので……」と語るえりなさんの愛の歴史と５年間で４人出産という驚異的なペースに、小森は驚きのあまり「性欲強いんだね」と思わずツッコミ。えりなさんの長女（20歳）も「強すぎる」と深く頷く場面もあり、えりなさんと子どもたちのオープンな親子関係にスタジオでは笑いと尊敬の声が。
そして、４人の娘を女手一つで育てていたえりなさんは、その後キャバクラのお客さんとして出会った経営者の男性と結婚。５人目の娘も誕生し、順風満帆な日々を送っていたえりなさんだったが、まさかの試練が待ち受けていて……。そんなえりなさんは現在20歳の長女が第一子を出産したことで38歳でおばあちゃんに。数々の困難に直面しながらも、たくましく娘たちを育てるえりなさんの生き様にスタジオMC陣も「すごいな」「めっちゃええやん」と感動。
番組ではさらに、現在38歳で36歳の時におばあちゃんになった東京在住のありささんへの取材も。壮絶な修羅場を乗り越えたありささんの過去とは？小森も「やっぱママがすごい」と感嘆の声をもらす、“30代のおばあちゃん”の人生に迫った。
スタジオでは、２児の母でタレントの安田美沙子、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきをゲストに迎え、トークを展開。「修羅場を経験されたことはありますか？」という質問に、安田が過去に経験した恋愛修羅場を告白。「昔、芸能界の方と付き合ってた時に、すごいヤキモチ焼きだった」と当時を振り返った安田は「（相手の浮気を）疑ったりして、すごい喧嘩になって、当時家出グセがあったのですぐに出ていっていた」と回顧。当時の彼氏は「絶対に迎えに来てくれた」というものの、「喧嘩の時は激しいのに迎えに来る時は優しくて……」と泥沼の関係に陥り、「これやばいな……DVっぽい感じやな」と危機感を覚えたと明かす。最終的に「別れよう」と言っても応じない彼に対し、安田は「家の鍵ごと工事して別れた」と物理的に家に入れないようにして関係を断ち切ったという強烈なエピソードを披露。ニューヨーク・屋敷が「散々出て行ったくせに、最後は追い出す」と思わずツッコミを入れると、安田は「今の旦那だけは家出しても迎えに来ない」と苦笑。そんな安田に、さらば青春の光・森田から「まず家出グセ直したほうがいい」とさらなるツッコミが入り、スタジオに笑いが広がった。
番組後半では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第３弾を放送。VTRを見届けたスタジオでは、てんちむが５年ほど前の“ナイトブラ騒動”について言及。「プロデュースしたナイトブラが炎上」と振り返ったてんちむに、おかもとが「いくら請求されたの？」と疑問をぶつける。てんちむは「当時は自腹返金という感じでお返ししました」と衝撃の“億超え”の自腹金額を明かし、おかもとが唖然なる事態に。さらにてんちむは、「もう一回ブラのブランドを立ち上げた」と語り、「ブラのイメージを、ブラで上書きしたい」と新たな挑戦の意義を説明。バイタリティ溢れるてんちむの行動力に「ガッツあるわ」「すごいわ」とMC陣も感心していた本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
また、３月17日（火）夜７時より番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を開催。「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送する。
（C）AbemaTV, Inc.
