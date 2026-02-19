「くまのプーさん」金貨＆銀貨販売開始 誕生100周年を記念
英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店のコインパレス（神戸市中央区）は19日から、「くまのプーさん100周年記念 プルーフ金／カラー銀貨」の販売を開始した。
【画像】かわいらしいプーさんが描かれたプルーフコイン
くまのプーさんは、A.A.ミルン(Alan Alexander Milne)氏によって1926年に発表された児童書『Winnie the Pooh』に登場する、可愛らしくも勇気あるくまの主人公。物語は、プーさんと仲間たちが暮らす100エーカーの森を舞台に展開され、作者ミルンの息子をモデルにした少年、クリストファー・ロビンも登場する。その後、ディズニーによるアニメーション化によって、赤いシャツを着た現在のアイコニックなプーさんの姿が生まれた。
今回、ロイヤルミントは『くまのプーさん』誕生100周年を記念し、3つのテーマに分かれた全3章構成の記念コインコレクションを発表した。第1弾となる本作のテーマは「やさしさ（Kindness）」。コインは、英国50ペンス貨として発行され、裏面デザインにはウォルト・ディズニー・カンパニーによるかわいらしいプーさんの姿が描かれている。
