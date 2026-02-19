3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は19日、第2クール3日目を迎えた。伊藤大海投手（28）はブルペンでWBCを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Netflix」で「2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙（66）との会話で、新たな刺激を得た。

この日で3日連続の合宿視察となった渡辺とはブルペンで約30分間にわたって、話し込んだ。「前回の大会との心境の変化はあるのかとか、ダルビッシュさんがいることでどこを学べているのかとか、いろんな話をしました」と振り返る。「ついていくのが必死だった前回大会に比べて、少し、しっかり自分の意志を持って動けてるかな、っていうのは感じてますというお話をしました」と率直な心境を伝えた。

今合宿ではアドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有からピッチクロックや変化球の握りなどを学んだ。「自分が学んできたことをどんどん伝えていきたいっていう、そういう姿勢をすごく僕はリスペクトしてますし。僕もそういう選手でありたいなっていうのは思うんで。そこは選手みんな、多分感謝してるんじゃないかなと思います」と言う。前回大会と比べ「いろんな聞き方も覚えましたし、何を聞くべきなのかっていう質問の質っていうのも、前回とは全然違う」と、より多くの学びを得ている。

ダルビッシュ同様、世界で活躍する大俳優との会話も刺激になった。「野球界のOBの方との、オーラというか雰囲気も全然違いますし、またちょっと違ったすごい雰囲気で…」と存在感に圧倒されながらも「いろんな人に自慢したいですし、両親もすごい喜ぶんじゃないかなって」と話し、報道陣の笑いを誘った。