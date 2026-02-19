「練習試合、中日−日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

日本ハムの新庄監督が試合前に中日・井上監督と約１５分間談笑。

「多分３年契約か４年契約かちょっとわからないけど、俺ならもう１年同じように。層を厚くするために、控えの選手たちをいろんなポジションで使うかな、土台作るかなって話はしてたけど、みんな優勝したいし」と意見交換したことを明かした。

新庄監督自身は１、２年目に育て挙げて、現在のチームを作り上げた。それだけに「勝ちに行くと遠回りはする可能性もあるしね。難しいすよね」と言う。今季の中日に関しては「（セ・リーグは）周りが強くない。ドラゴンズがガンと伸びたとかじゃなくて、他のチームがレベルが下がったから、それで面白い戦いをするんじゃないですか」と予告した。

また、報道陣から阪神の戦力が抜けているのでは、と問われると「そんなのわからないよ。始まってみないと、そうでもないかもしれない。だって（昨季は中日は阪神に）勝ち越ししているんでしょ？。けがもあるだろうし、アクシデントがあるだろうし、２人抜けたらちょっと厳しいんじゃないですか。こればっかりはやってみないとわからないですね」と私見を述べた。