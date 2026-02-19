＜子どもと絶賛喧嘩中＞わが子なのにいいところが見つからない。あなたの自慢を教えて！
ママたちは、お子さんのいいところをたくさん知っているのではないでしょうか。でもそれを周りの人に話すのは、一歩間違えると「自慢」や「マウント」と取られそうで、ちょっと気が引ける……と感じているママも少なくないのでは？ そんななか、ママスタコミュニティにこんなほっこりする投稿を見つけました。
『親バカと言われてもいい！ お子さんの自慢話を思う存分教えて！』
投稿者さんは、反抗期の息子さんとケンカの真っ只なかで、いいところが見つからない状態なのだとか。「人様のお子さんのいいところを聞いて、うちの親子関係を修復したいです！」とも綴っていました。この投稿にママたちからは、素敵な自慢話がたくさん届きました。
『難関大学に在籍しています』
『成績が学年1位』
『高2の息子が特進クラスに選ばれた。理系上位25人しか入れない。頑張っているんだなと思うと誇らしいし、嬉しい』
賢いお子さんたち、羨ましいですね！ なかには、「幼稚園から成績1位。アメリカの大学も成績優秀で学費が免除され、30歳になる頃には年収1000万円超え」というお子さんを持つママもいました。そんな世界もあるのですね……！ お子さんが「賢い」という事実以上に、頑張って努力している姿が親として何より誇らしいのかもしれません。
性格がいい！とっても気配り上手
『私が土日に掃除機をかけようとすると、「俺がやっておくよ？」とパパッとかけてくれる。旦那、見ているか？ あなたよりずっといい男に育ったよ！』
『今朝、朝食後にゆっくりしていたら、洗濯物を干しておいてくれた』
『おでんの日に、「ごめんね、煮込みが足りなかったかも」と言ったら、息子が「明日には染みて、いい感じになるよ」とフォローしてくれた』
性格がいい、と感じるお子さんの具体的なエピソードを教えてくれたママたちもいました。ママたちが普段している家事を「やってもらって当たり前」と思わずにさっと手伝ってくれたり、優しい言葉をかけてくれるとママたちは嬉しいですよね。「親に似ず、真面目で気配りができてすごくいい子」という声も複数あり、旦那さんを反面教師にしているお子さんもいるのかもしれませんね。
ビジュいい！親なのに見惚れてしまう
『顔がきれい。たぶん、祖母に似ている。性格も控えめで、明るくていい子』
『寝顔が、めちゃくちゃ可愛い。まるで天使の寝顔』
『17歳の息子は身長182cmで、超イケメンだからモテる。親の私が見ても惚れ惚れするわ。旦那に似てよかった』
お子さんのビジュアルがいい、というママたちの声です。「学校にイケメンがいると噂があって、へーっと思ってたら息子だった」「周りから美人さんになったねと言われる」など、ママたちが知らないところで話題に上がっていることもあるようです。
とにかく可愛い
『自分を性格がよくない風に言うけれど、性格のよさが滲み出ていて可愛い。外では親にツンとしているつもりで、甘えている自分に気づいていないところもまた可愛い』
『まだ3歳だから、とにかく存在が可愛い。ちょっと前まで赤ちゃんだったのに、気がつけば100cmになっていたのも可愛い。「ママー」って呼ぶ声も、甘えて抱きついてくるのも可愛い』
ママだけが知っている可愛さ、ありますよね。お子さんが小さい頃は、赤ちゃんからの日々の成長すべてが驚きと可愛さに満ちています。あっという間の変化に「あの瞬間を残しておけばよかった！」と思うことも少なくないかもしれません。また大きくなり、一見ツンツンして見えても、その態度の裏側にある可愛さに気がつけるのは親だからこそなのではないでしょうか。
得意なことを極めている
『全国大会で1位になったことがある』
『将棋初段』
『上の子はプロスポーツ選手』
お子さんが好きなことを極めているのが自慢、というママもいました。そもそも夢中になれる好きなことがあるのが素敵ですよね。ママたちが自慢をする結果だけ見ると華やかですが、その裏にはお子さんの日々の努力の積み重ねとともに、ママたちの支えがあってのことなのかもしれません。
元気に生きていてくれるだけで尊い
『未熟児で生まれた。本当に生きられるかどうかだったのに、すくすく育って、大きな病気ひとつせず健康！』
『生きてくれているだけで尊い』
『うちの娘、優しいの。笑顔も愛くるしくてまぶしい。頑張り屋さんだから、学校での勉強も運動もクラブ活動も一生懸命。秀でているところは今のところないけれど、親の私からしたら、100点満点』
こういったコメントもありました。健やかに育ってくれたこと、今生きてくれていること。それだけで十分と感じるママも少なくないのではないでしょうか。
「いつまでも見ていられる」「この投稿、好き」という、ママたちからのコメントも寄せられていた今回の投稿。筆者もママたちのお子さんへの愛をお裾分けしてもらい、ホクホクした気持ちになりました。投稿者さんも、ママたちのコメントを読みながら、息子さんの魅力を改めて見つめ直す時間になったのではないでしょうか。ぜひみなさんも、お子さんの「自慢できるところ」を思い浮かべてみてくださいね。いつもの子育ての風景が、ちょっと違って見えるかもしれません。