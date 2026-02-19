＜速報＞山下美夢有が3連続バーディで首位争い 古江彩佳も上位
＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。山下美夢有が前半6番から3連続バーディを奪取し、首位と2打差の3アンダー・6位タイでハーフターンしている。
【写真】デカすぎる！ 山下美夢有がバイクに乗ったら
古江彩佳も前半を3バーディ・ボギーなしで回り、山下と同じく6位タイ。畑岡奈紗、勝みなみ、吉田優利は2アンダー・15位タイにつけている。岩井明愛・千怜姉妹、竹田麗央は1アンダー・25位タイ。笹生優花、馬場咲希、吉田鈴はイーブンパー・48位タイ、宮田成華は2オーバー・64位タイでプレーしている。5アンダー・首位にイ・ソミ（韓国）とオーストン・キム（米国）。1打差3位タイにはナンナ・コルザ・マジソン（デンマーク）ら3人が続いている。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
