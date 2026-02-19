山本美月、育児考慮の撮影環境に感銘 裁判官役に初挑戦“SF法廷サスペンスドラマ”『罪と恋』で主演決定
俳優の山本美月が19日、都内で行われた『Lemino NEXT STAGE』に登壇。NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で独占配信されるオリジナルドラマ『罪と恋』にて、山本が主演を務めることが発表された。
【全身ショット】カジュアルだけどかわいい！白のオールインワンで登壇した山本美月
本作は、「正義」を貫いた判決をするために裁判官がタイムリープをして事件の真相を探る“ＳＦ法廷サスペンスドラマ”。2026年秋より配信予定。
山本は「裁判官の役と聞いて、子育てもある中で大丈夫かなと不安だったんですけど、私の生活に寄り添う形で撮影環境を考えてくださるということで感銘を受けて、未知の領域ですけど、挑んでみようかなと思えました」と決断に至った理由を語った。
山本は2020年8月に俳優の瀬戸康史と結婚。23年5月に第1子が誕生した。
同イベントでは、2026年にNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」が提供する新たなコンテンツラインアップが発表され、山田孝之、ディーン・フジオカ、日向坂46（高橋未来虹※高＝はしごだか、正源司陽子、大野愛実）も登壇した。
【全身ショット】カジュアルだけどかわいい！白のオールインワンで登壇した山本美月
本作は、「正義」を貫いた判決をするために裁判官がタイムリープをして事件の真相を探る“ＳＦ法廷サスペンスドラマ”。2026年秋より配信予定。
山本は「裁判官の役と聞いて、子育てもある中で大丈夫かなと不安だったんですけど、私の生活に寄り添う形で撮影環境を考えてくださるということで感銘を受けて、未知の領域ですけど、挑んでみようかなと思えました」と決断に至った理由を語った。
山本は2020年8月に俳優の瀬戸康史と結婚。23年5月に第1子が誕生した。
同イベントでは、2026年にNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」が提供する新たなコンテンツラインアップが発表され、山田孝之、ディーン・フジオカ、日向坂46（高橋未来虹※高＝はしごだか、正源司陽子、大野愛実）も登壇した。