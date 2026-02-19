山田孝之、自身企画の俳優オーディション「現段階でかなりの応募」 協力俳優に驚き明かす「来てくれるの？マジで？という人が」
俳優の山田孝之が19日、都内で行われた『Lemino NEXT STAGE』に登壇。「Lemino」で独占配信されることが発表されている、山田が企画・プロデュース／メインパートナーとして参加する俳優オーディション番組『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』について言及した。
【写真】全身ブラックコーデで落ち着いた雰囲気の山田孝之
『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』は、オリジナル映画の主要キャストを選ぶオーディション番組。参加者が選考過程で実際に演じ、対話し、迷い、つかみ取っていく“過程”そのものを番組として配信しながら、そこで立ち上がってくる個性や感情を脚本に取り込み、最終的に国内外展開を見据えた長編オリジナル映画へとつなげていく。
山田はオーディションの審査員という枠を超え、参加者と芝居をしながら演技を探求し、映画制作において企画・脚本・プロデュース・出演を担う“メインパートナー”として伴走する。
「“俳優”の山田孝之です」と力強くあいさつした山田。「現段階でもかなり多くの応募してくれている、少しずつビデオを見ているんですけど、面白くなりそうです。素敵な人たちと出会い、いい映画を作りたい」と笑顔を浮かべた。
俳優だけじゃなくプロデューサーからも「すばらしい取り組みをやっているね」と反響があったという。また、「オーディションでは、一緒に芝居をやっていく過程もあるんですけど、そこに結構いろんな俳優さんがぜひ芝居に参加したいと、結構な方々が手を挙げてくれている。非常に楽しみにしていただいていいところだと思います。期待してもらっていい。『来てくれるの？マジで？』という人が来てくれます（笑）」とアピールした。
最後にオーディションの展望について聞かれると「単発で終わらせるつもりはないので、次もやりたいですし、新たなスターを生み出し続けていきたい。『ドラマとか…』という話も聞いたので、もしかしたらドラマにも発展していく可能性がありそうです」と期待を語った。
『Lemino NEXT STAGE』では、2026年にNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」が提供する新たなコンテンツラインアップが発表され、山田のほか、ディーン・フジオカ、山本美月、日向坂46（高橋未来虹※高＝はしごだか、正源司陽子、大野愛実）も登壇した。
