ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアの解説で話題となった元五輪代表の高橋成美さんが１９日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」に生出演。「宇宙一」と言った解説時の心境などを語った。

すでに日本に帰国していた高橋さんは「おめでとうございます！」と声をかけられ「はい、おめでとうございます」と元気にあいさつ。垣花アナから「あの解説をしていた高橋さんです。素晴らしい演技だし、解説も素晴らしかった」と言われ「応援の一心だったし、応援に応えてくれたという感情より、スケートに感動したし、人間としての心の強さ、信頼関係の心の美しさに感動しました」と答えた。

垣花アナは、神解説と言われた高橋さんの言葉は「考えているんじゃなくて、心からの声を多分おっしゃってるんだろうなって。すごい、すごいと連発したり、宇宙一とか…」とコメント。高橋さんは「あの演技は最終滑走ではなかった」ものの「この先、どうなろうと世界一じゃなく宇宙一って確信しました。長年私もペアをやってきてペアを見てきましたけど、だからこそ確信。技術的に叶うペアはいないと確信しました」と「宇宙一」と言った理由を説明した。

高橋さんは木原龍一とペアを組んでいたことから、垣花アナは「最初の頃は、ペアあるあるで、次の方と素晴らしい演技をすると嫉妬がないわけじゃないと？」と、嫉妬があったのでは？と聞いたが、高橋さんは「少し昔はありました。（ペア解消）直後は」と素直に認め「ただ、北京オリンピック前あたりからは、純粋にペアっていうものにすごく感動したり、尊敬したりしていることに気づいて。人間関係がどうとかというより、自分が憧れたペアスケートを（木原が）やっていることに気づいて、そこから、切り替えようとしたのではなく、演技にやられた。私が切り替えがすごかったんじゃなく、彼らの演技に魅了されて切り替えができました」と、素直にりくりゅうペアのスケートに魅了され、心から応援できるようになったという。

ペアを組んでいた木原がずっと泣いていた…というエピソードには「そういうタイプです」と笑わせ「結構落ち込むタイプですけど、しっかり落ち込んだあと自分で立て直す」性格だという。だが「あれだけ早く立て直せるとは、信じてはいましたけど、璃来ちゃんがいたからこそ、木原選手をあの早さで立ち直らせるどころか、神演技につなげるのはさすがりくりゅうだと思いました」と話した。

日本全国がりくりゅうの話題だと言われると「感謝したいし、嬉しいこと。自分は叶えたくても叶えられなかった。諦めていたが、こんなにすぐ夢がかなって。現実？って、信じられないぐらい夢の中にいます」と話していた。

ネットでは、この高橋のラジオ出演に「もう帰ってきてるの？」など驚きの声も上がっていた。