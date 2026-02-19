「MR-VESA16」

サンワサプライは、モニター背面にHDDや小型PC、ゲーム機などを設置できるVESAマウント取り付けホルダー「MR-VESA16」を発売した。価格は6,600円。

VESA規格のネジ穴を使って、モニター裏に設置できる収納ホルダー。置き場所に困りやすい外付けHDDや小型PC、ドッキングステーションなど幅広い機器を設置できる。

機器に合わせて幅を調整可能。ホルダー、または棚として利用できる

ユーザー組み立て式で、機器に合わせて幅を調整可能。奥行き3.5cm～5cmのホルダーとして、または奥行き10cmの棚として使用できる。

モニターアームとの併用も可能

モニターとモニターアームの間に共締めすれば、アームとの併用も可能。対応するVESAマウントは75×75、100×100、200×200。なお、スタンド付きモニターの場合、VESA穴と付属スタンドが重なっていて一体型になっている製品では使用できない。

滑り止め・キズ防止用のクッションが6つ付属し、機器設置面を保護できる。筐体はスチール＋エポキシ樹脂粉体塗装で、総耐荷重は2kg。外形寸法は240×40×130mm、重さは610g。スペーサーやモニター取り付け用ボルトが付属する。