東京Ｖの城福浩監督（６４）が１９日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ東の第３節・町田戦（２１日・味スタ）に向けて取材に応じた。

ホームで迎えた開幕戦では水戸に３―１で勝利し、第２節の柏戦も０―１の後半にＦＷ染野の同点弾、終了間際のＭＦ福田の豪快な勝ち越し弾で２―１で逆転勝ちを収め、東西２０クラブで唯一の９０分間での２連勝を飾って首位に浮上した。

百年構想リーグは「独立した別大会の公式試合」のためＪ１の記録にはならないが、Ｊの公式リーグ戦では９５年のニコスシリーズ以来の開幕３連勝を懸けた戦いとなる。

昨季の７月２０日のホーム町田戦ではボールを支配しながら、セットプレーからの失点が決勝点となって０―１で惜敗した。その戦いを踏まえ、指揮官は「確かに自分たちがボールを持っててビッグチャンスを作れて、それでも得点ができずに失点して負けたんですけども、じゃあ、あれが我々は不運な負けかというと、セットプレーは相手の練られたものでしたし、最後に体を張ってた町田さんがいたんでね。自分たちが至らなかったと思うし、去年のというよりも、今年の自分たちの歩みを止めないということが大事なので。個のレベルの高さであったり、局面の強さがある町田さんに対して、我々がどこまでやれるのかというところは、自分たちらしさを出しながら、確信が持てるような試合にしたいなと思います」と決意を示した。