趣里、父・水谷豊との親子2ショット公開にファン歓喜「素敵な親子」「微笑ましい」
俳優の趣里が、1月19日に自身のInstagramを更新した。父で俳優の水谷豊との親子2ショットを公開し、大きな反響を呼んでいる。
趣里は約3か月ぶりとなる投稿で、「みなさま、遅くなってしまいましたが... 本年もどうぞよろしくお願いいたします」と新年の挨拶とファンへの感謝を伝えた。
続けて、「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました」と、父・水谷との時間を過ごしたことを報告。「いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です」と振り返った。また、「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」と、親子での共演に向けた意欲も明かしている。投稿された写真では、メガネ姿の2人が体を寄せ合い、リラックスした笑顔をカメラに向けている。
この貴重な親子ショットに、コメント欄では「素敵な親子で家族で微笑ましいです」「水谷豊さん、ものすごく嬉しそう」「お二人のリラックスした表情がとっても素敵」といった声が続出。さらに「コラボを楽しみにお待ちしてまーす」など、親子共演を期待する声も多数寄せられている。