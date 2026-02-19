女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）に号泣したことを明かした。

ミラノ・コルティナ五輪を毎日観戦しながら泣いているというリスナーからのメッセージを読み上げ、「“りくりゅうコンビ”、凄かったですよね」と切り出した大竹。「フィギュアのペアですね。素晴らしかったですね、金メダル。世界高得点を取ったんですよね」と声を弾ませた。

ショートもフリーもリアルタイムで見ることができなかったとしつつ、「ニュースとか動画サイトで何回も見ては“うっ！”って。もう一回見て“ううっ！”って。いろいろな世界大会とかでも金メダルを取っているお二人じゃないですか。もう“うー！”とか、凄い号泣ずっとしてました」と明かした。

「2人の支え合い方が本当に美しくて。ショートのリフトで失敗した木原さんが滑り終わった途端にガクッてなっているのを、三浦璃来さんがまるで母のようなように抱きしめるあの姿にまた“うふぅ！”って泣いて。そこから次の日でしょ？恐ろしさや不安を乗り越えて。もう優勝、金メダルってわかっているわけ。でもそれでまた“あふぅ、良かったー！”って泣いて」と苦笑した。

さらに「高橋成美さんの解説の方が、またそこの感情に、えーっと拍車をかけてくださって」と“神解説”と話題になった高橋成美さんの解説についても言及。「“凄い！ 凄い！ 凄いよ！ この演技も宇宙一だよ！”とか言われると“うん、そうだよね！”って言って。もう本当疲れるぐらい泣いちゃいました」とした。