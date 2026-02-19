秋野暢子「孫とデート」、初孫との2ショットで“おばあちゃんの顔”「優しい笑顔ですね」
俳優の秋野暢子（69）が19日、自身のSNSを更新。初孫（1）との2ショットを公開した。
【写真】「孫とデート」初孫との2ショットを披露した秋野暢子
2024年9月に自身のブログで「孫が産まれました」「初孫です」と報告していた秋野。それから自身のSNSではたびたび、初孫との交流を投稿しており、愛情あふれる“おばあちゃんの顔”をのぞかせている。
この日は「昨日は、孫とデートでグレープ食べました 食べたのは私と娘ですが」（原文ママ）と報告し、秋野が孫を抱いた2ショットをアップ。娘＆孫との時間を過ごした秋野は、「久しぶりのグレープで中々お腹いっぱいになりました。あま〜かった!!」（原文ママ）と穏やかな表情を浮かべている。
この投稿には、「凄い優しい笑顔ですね」「このお店のクレープ美味しいですよね」などのコメントが寄せられている。
