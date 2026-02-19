大分市佐賀関で発生した大規模火災から18日で3か月です。

地域の繋がりを守ろうと大きな被害が出た田中地区で新たな取り組みが始まりました。

佐賀関田中地区

2025年11月18日に発生した佐賀関の大規模火災、住宅など194棟が焼けました。

大分市によりますと1月末の時点で94世帯131人が市営住宅などに身を寄せています。

のどかな漁師町を襲った火災から3か月…。

住民たちがコーヒーを飲みながらくつろいでいるのは、佐賀関の大規模火災で大きな被害が出た田中地区にある公民館です。

自宅を失い佐賀関を離れた住民が多い中、地域のつながりを守ろうと自治会が憩いの場を作りました。

住民にコーヒーをふるまう「関ばっくす」

佐賀関に帰ってきて欲しいという思いを込めてつけた名前は「関ばっくす（SEKI BACKS）」。

18日は21日の開店を前にプレオープンとして近所の人などにコーヒーが振る舞われました。

◆佐賀関の住民は

「きょう玄関にこれ（チラシ）入っていたから来た。ありがたい」

「おいしいです」

コーヒーを提供するのは田中地区に住む渡辺忠孝さんです。

自宅は被災を免れたものの、火災発生後しばらくは避難所で暮らしていた渡辺さん。

被災者の癒しになればと避難所で1か月以上にわたってコーヒーを提供していました。

避難所が閉鎖され、住民同士が離れ離れになる中「交流の場が欲しい」という声を受け自治会が中心となり、この取り組みを始めることを決めたそうです。

◆コーヒーを提供する渡辺忠孝さん

「ここに住んでいる人、離れた人、 いつでも帰ってきてここでゆっくり話をしたりお茶を飲んで過ごしてほしい」

また、田中地区の区長で「関ばっくす」の運営にも携わる山田さんは…

◆田中3区 山田二三夫区長

「寄り添えるところがひとつあればというところで皆さんと一緒に考えて。将来的に関に、田中（地区）に帰ってくる、そのためにも必要じゃないか」

「関ばっくす」の利用は地域の住民が対象で2月21日にオープンします。

その後は、火災が発生した日に合わせて毎月18日と土日祝日に開催されるということです。