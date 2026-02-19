東亞合成<4045.T>が後場強含んでいる。きょう午後０時３０分ごろ、２８年１２月期を最終年度とする中期経営計画の説明資料を公表した。注力分野とする半導体分野について、２８年１２月期に２５年１２月期比４割増、３０年１２月期に同６割増の水準への拡販を目指す図表を示しており、好感した買いが入っている。



同じく注力分野であるモビリティ分野は２８年１２月期に２５年１２月期比４割超増、国土強靱化対応製品は同１割超増に販売を拡大する。海外売上高比率は２５年１２月期の１８％から２３％に引き上げる。北米における瞬間接着剤のシェア向上やアジア域を中心に高付加価値製品の販売増加を進める。同社は１２日に中期経営計画を開示し、全体で売上高１８００億円（２５年実績は１６２３億円）、営業利益１８０億円（同１４１億円）を２８年１２月期の目標としていた。



出所：MINKABU PRESS