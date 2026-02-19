「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在でユニチカ<3103.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



ユニチカは２月６日から１７日にかけて７日続伸となり、このうち６営業日でストップ高を演じるなど離れ業ともいえる急騰パフォーマンスをみせた。米半導体設計大手のクアルコム＜QCOM＞がＡＩデータセンター向け半導体への注力に際し、在庫が払底している半導体パッケージ基板向けハイエンドガラスクロスの供給主体として、ユニチカに連携を打診しているという観測が投資マネーの琴線に触れた。また、その後に発表された好決算も物色人気を後押しする格好となったが、モメンタム相場の典型で足もとその反動が出ている格好だ。目先１３００円近辺で押し目買いが観測されたものの、結局売りに凌駕されストップ安まで売り込まれた。



出所：MINKABU PRESS