東光高岳<6617.T>が続伸し昨年来高値を更新している。この日、ｅ‐Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒ（東京都港区、以下ｅＭＰ）と共同開発した次世代超急速充電器「ＳＥＲＡ‐４００」を、東名高速道路海老名サービスエリア（上り／下り）の急速充電ステーションのリニューアルに向けて納入する予定だと発表しており、好材料視されている。



海老名サービスエリア（上り／下り）のリニューアル工事は、ｅＭＰが経済産業省の令和７年度「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」充電設備（年度またぎ事業）の交付決定を受けて実施を進める取り組み。納入する「ＳＥＲＡ‐４００」は、ＣＨＡｄｅＭＯ規格において世界で初めて一口最大３５０キロワット（総出力４００キロワット）・最大電圧１０００ボルトを実現したモデルで、ＥＶ普及の加速と高速道路における利便性向上に寄与するものとして、同社では取り組みを強めている。



出所：MINKABU PRESS