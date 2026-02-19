亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』の特報映像が公開され、主題歌を主演の亀梨が担当することが発表された。

参考：亀梨和也主演『ストーブリーグ』Lemino・WOWOWで3月28日スタート INI 木村柾哉も出演

本作は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、オフシーズンの球団運営フロント陣の奮闘劇が描かれる。韓国版は最高視聴率20.8%を記録。韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる第56回百想芸術大賞テレビ部門でドラマ作品賞をはじめとする多数の賞を受賞した。

万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち……その内部は、崩壊寸前の状態だった。そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は、球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。

日本リメイク版では、野球未経験ながら大胆な改革を推し進めるプロ野球チーム”ドリームズ”の新GM・桜崎準役で亀梨が主演を務めるほか、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎らが集結。監督は、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）の瑠東東一郎が担当する。

ドラマ『ストーブリーグ』特報 公開された特報映像では、球団「ドリームズ」を舞台に、新GMの桜崎（亀梨和也）を取り巻く個性豊かな人物たちが次々と登場。プロ野球チームの舞台裏で繰り広げられる人間模様の一端が切り取られている。

主題歌は、主演の亀梨が歌う新曲「Diamond」に決定。バイラルヒットを記録した「鬼ノ宴」や「睨めっ娘」などを手がけた友成空が作詞・作曲・編曲を手がけた。（文＝リアルサウンド編集部）