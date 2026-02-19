「郁恵×めるるの新宿母娘旅」

榊原郁恵とめるるが、母世代・娘世代の両方が楽しめるスポットを調査する企画。

今回は新宿駅東口エリア。



＜出演＞

榊原郁恵

生見愛瑠



＜ご紹介した施設＞

【新宿御苑】

新宿東口エリアから神宮外苑方面にまで広がる東京ドーム10個分以上もの広さ。

日本庭園をはじめ、ヨーロッパ風の風景式庭園、整形式庭園と3種の庭園や

歴史建築物が今でも大切に保存されている。

入園料

一般500円

学生250円

65歳以上250円

中学生以下 無料





【翔天亭 新宿御苑あのん】生菓子お茶セット あんぽーね 880円ぜんざい ハーフ 440円【新宿三丁目ロフト】新宿マルイ本館の３階にある新宿三丁目ロフト。生活雑貨や日用品で人気のロフトですが、新宿という土地柄、海外からのお客さんを意識した日本グッズが充実。改めて知る日本文化に日本人客にも好評。・新宿高野 ※ロフトでは一部店舗のみ取り扱いポーチ付きヘアバンド 2,420円・コジットねおちスト（6セット12枚入り） 1,320円・ドクターエアイヤラボ mini 5,500円【花園神社】商売繁盛の神様が祀られており毎年11月に行われる酉の市では多くの商売人たちが熊手を買って商売繁盛を祈願する。また、芸能の神様も祀られており芸能人たちもよくお参りに来ることで有名。だるまみくじ 300円【節丸】昨年暮れに紀伊國屋書店地下にオープンしたばかりの鰹節メニュー専門店「節丸」。厳選した最高級品質の卵と、こだわりの削りたて鰹節を大量に使った「たまごかけごはん」。そして中華スープを使わない珍しい「鰹出汁中華そば」が話題。・⽣削り鰹節御膳1,600円〜・芳醇トリュフだし塩そば 1,600円【新宿追分だんご本舗】新宿三丁目といったらここ！という甘味所。かつて追分新宿と言われたこの地に、昭和22年創業、元禄時代から親しまれた追分団子の伝統の味を今に引き継いでいる。・おだんご二本盛り 1,023円※選ぶだんごによって値段が異なります・和菓子セット＋大人のみたらし 1,216円※選ぶ和菓子によって値段が異なります・胡麻たれ 237円・のり七味 248円※値段などは全て放送時の情報です「大沢×ミキティ 爆買いツアー」４月からの新生活に向け、なんでも揃うホームセンターでお役立ちグッズを大調査＜出演者＞大沢あかね藤本美貴＜訪れた場所＞島忠ホームズ平井店（東京都江戸川区）＜紹介商品＞・島忠・ホームズ クリーニングダスターグローブ（20枚入り） 492円※2月23日までの期間限定価格・島忠・ホームズ ふき跡が残りにくいガラスふきクリーナー 398円・島忠・ホームズ 伸縮式ロングモップ 1,097円※在庫無くなり次第今期分終了 ※3月30日までの期間限定価格・レック 激落ち 排水管ロングブラシ（3本入り） 327円・スケーター スマホスタンド付ランチボックス 1,408円・シービージャパン 薄型弁当箱 抗菌フードマン600 1,990円・オカモト カシニーナ ピチット（5枚入り） 547円・島忠・ホームズ 切れてる抗菌まな板シート（10枚入り） 217円※2月23日までの期間限定価格・ニトリ フリーザーバッグスライドジッパーM（18枚入り） 199円・ニトリ シリコーンスプーン ヘラ型 299円・KOKUBO ぐるぐる舞米 799円・島忠・ホームズ レギュラーローラーハンドルセット 767円・菊池襖紙工場 貼って剥がせてのり残りしない壁紙 3,278円〜・島忠・ホームズ フォールディングステップ 998円・ニトリ 珪藻土入りバスマット 2,990円・島忠・ホームズ 使い切り洗剤付きスポンジ（30個入り） 298円・島忠・ホームズ 竹 中華せいろ 21センチ 1,408円・ニトリ 冷蔵庫ラックS 浅型 399円〜・フマキラー キッチン用アルコール除菌スプレー つめかえ用 1440mL 1,188円※2月23日までの期間限定価格※商品の取り扱いは店舗によって異なります※値段などの情報は全て放送時のものです「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代 男女に聞いた「うどんにトッピングするもの」＞1位：ねぎ2位：油揚げ3位：卵4位：かき揚げ5位：えび天6位：あげ玉7位：わかめ8位：牛・豚肉9位：ちくわ天＜視聴者プレゼント＞石丸製麺「讃岐もち麦うどん（4人前）」