ÌÜ¹õÏ¡¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¡õÀÄ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ë¡ÖFENDI¡ß¤á¤á¤Î¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬Instagram¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ÖJOURNEY-¡ÈÎ¹Ï©¡É¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡ßFENDI¡ÖJOURNEY-¡ÈÎ¹Ï©¡É¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£¡Ö2023Ç¯¤ÎFENDI¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜ»Ø¤¹Î¹Àè¤ò·è¤á¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÜ¹õ¡Ë
ÌÜ¹õ¤Ï¡¢7Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£2026Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Èー¥¿¥ë¥ë¥Ã¥¯¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ø¥¢¤Ç¥¹¥Äー¥ë¤ËºÂ¤ê¤¦¤Ä¤à¤¯»Ñ¤äËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÌÜ¹õ¡£¥Ð¥Ã¥°¤òÉ¨¤Ë¤Î¤»¤Æ¥¥ê¥Ã¤ÈÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤à²£¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¯ー¥ë¤ËÐÊ¤àÎ©¤Á»Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö101Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ¤µª¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤È¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎ¹Ï©¤òÄÉ¤¦¡¢Á´4²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªÂè°ìÃÆ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö2023Ç¯¤ÎFENDI¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜ»Ø¤¹Î¹Àè¤ò·è¤á¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖºÇ½é¤Î¥íー¥Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¸å¤â¡¢FENDI¤È¶¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFENDI¡ß¤á¤á¤Î¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Öº£²ó¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¡×¡Ö¿¤Ó¤¿¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÏÈ¿Â§¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖJOURNEY-¡ÈÎ¹Ï©¡É¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´4²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤ò¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¸ø¼°X¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£