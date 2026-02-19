19日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、3月14日（土）、15日（日）に宝来屋ボンズアリーナで行われる第20節PFUブルーキャッツ石川かほく戦で、「ドリームキッズアリーナ」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。

この企画は、「ふくしまの夢応援事業」の一環として行われるもので、選手とともにコートに入ることができるエスコートキッズや、試合終了後に選手とハイタッチができるイベント、事前に募集した悩みを選手が動画で回答する選手へのお悩み相談室などが実施予定となっている。

また、試合前の特設ブースで選手のサインボールが当たる抽選会イベントが行われるほか、14日（土）のGAME1ではデンソーのチームパートナーである、福島民報社の協力のもと、選手の写真撮影・インタビュー・記事の作成といった、記者ならではの体験ができる「こども記者体験イベント」が実施される。

さらに15日（日）にGAME2では、試合後のラウンドウォーク終了後、インタビュールームで選手に直接インタビューができる「こども記者会見イベント」も行われるとのことだ。

エスコートキッズ、ハイタッチキッズ、選手へのお悩み相談室、こども記者体験イベント、こども記者会見イベントの5つは事前申し込みが必要となっており、いずれも申込期限は3月1日（日）23:59までで、3月2日（月）19:00頃に登録したメールアドレス宛に連絡が行われるとのことだ。