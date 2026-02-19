Netflix映画の新作「This is I」（Netflixで独占配信中）は、男の体で生まれてきたが、幼いころから「（松田）聖子ちゃんみたいなアイドルになりたい」という夢を抱いてきたアイ（望月春希）の物語。

土台はタレントのはるな愛の半生、１９８０〜９０年代のヒット曲と豪勢なダンスシーンをふんだんに盛り込んだカラフルな作品だ。性別違和に苦悩するアイを救おうと決めた医師（斎藤工）との心の紐帯（ちゅうたい）を軸に、自分らしく生きる、生き抜こうとすることの真価を浮かび上がらせる感動作でもある。（編集委員 恩田泰子）

監督は「Ｗｉｎｎｙ」で評価を集めた松本優作、脚本は山浦雅大。はるなの自伝的著作「素晴らしき、この人生」と、斎藤が演じる医師・和田耕治（２０１７年に死去）と妻の深町公美子の共著「ペニスカッター：性同一障害を救った医師の物語」を参考にしたという。

物語の始まりは８０年代初頭。大阪生まれのケンジ――後のアイ――は幼いころから、女性アイドルに憧れ、歌や踊りをまねては周囲をわかせていた。だが、長じるにつれて自分の性別への違和感が膨らんでくる。今よりもずっと多様な性への理解が遅れていた時代。中学ではひどいいじめに遭うようになるが、家族には相談できず、教師からも助けを得られず、思い詰めていた。

自分は何なのか――。ケンジが思い詰めていた頃、和田も同じ問いを抱えていた。ある患者を巡る苦い記憶から、医者とは何か、本当の意味で人の命を救うとはどういうことなのか、悩みに悩んでいた。

そんな２人が運命的な出会いを果たす時がやってくる。それはケンジが、縁あって働き始めたニューハーフのショーパブでアイとしてデビューした日のこと。偶然居合わせた和田はステージの上で輝くアイに感動、その感想を聞いたアイは和田を信頼するようになり、やがて、性別適合手術をしてほしいと言い始める。

全２時間９分。その間にアイはたくさんの試練に直面する。性別違和、いじめ、家族との関係、恋愛、社会に横たわる偏見や無理解……。ただ、この作品、重く沈みこんだままにはならない。

きらめくアイドルへの憧れがアイを突き動かし、輝かせる。そして、そのキラキラは、また別の誰かの人生を照らす。この物語において、その最たる人物は和田だ。アイの心と命を救うことで、和田もまた救われる。自分の理想に向かって生きようとすることは、誰かのためにもなる。他者を生かすことは自分を生かすこと、自分を生かすことは他者を生かすこと。キラキラは伝播（でんぱ）する……。２人をめぐる物語は、そんな実感とともに進んでいく。見る者をたっぷり楽しませながら。

光もあれば影もある作品だが、とにかくカラフル、編集（宮島竜治）もリズミカル。松田聖子の「夏の扉」をはじめとする数々の名曲、そしてリップシンク（口パク）でのミュージカルシーン、ステージシーンの何と魅力的なこと。とりわけ大阪の商店街が舞台になる群舞（曲は山下久美子の「赤道小町ドキッ」）の不意打ちの楽しさは、「（５００）日のサマー」（マーク・ウェブ監督）でホール＆オーツの「ユー・メイク・マイ・ドリームス」に乗って繰り広げられるダンスシーン級。キラキラ度は本作のほうがもっと高いけれど。アイが恋人（吉村界人）とステージの上で繰り広げるダンスも衣装の早変わりも含めて、みせる。

ドラマも緩急自在。アイの家族との関係、中でも母親（木村多江）との間に生まれるすれ違いと和解のドラマにはぐっと来る。ついでに言えば、彼女のシーンに懐かしい六角ケースのディオールの口紅が映り込むのもたまらない。美術、小道具、映像の隅々まで神経が行き渡っているのがわかる。

そして何といっても見ものは、物語の真ん中で役を生きる２人の俳優だ。

現在１８歳の望月は、中学時代から芸能界で花開くまでのアイの人生をいきいきと生き抜く。果敢な演技は役柄にも重なる。キラキラとした陽性の魅力にひきつけられずにはいられない。ダンスシーンも見事。ふとした動きや表情に、はるな愛らしさを感じさせる瞬間もある。物まねとはまったく別次元の演技の一環として。「エアあやや」のパフォーマンスや「言うよねー」のフレーズも堂々とものにしている。

一方、斎藤も、アイの伴走者とも言うべき人物を真摯（しんし）に演じている。影があるから光がある。そんなふうに感じさせる演技で、物語にしっかりとした柱を作っている。

Netflix映画だけれども、映画館のスクリーンでもぜひ見てみたいと思わせる一本である。制作プロダクションはＴＯＨＯスタジオ。