俳優の川粼麻世さんが2月18日、自身のブログを更新し、友人夫妻が新たに迎えた猫に懐かれたエピソードを公開しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 友人宅の飼い猫「バンビーノ」との2ショット公開 「来たばかりなのに俺に懐くんで猫使いって言われたよ」





川粼さんは、「昨日、友人が新しい家族を迎えました」と報告。猫種はスフィンクスとマンチカンのミックス「バンビーノ」で、「ルナちゃん」と名付けられたそうです。初めて猫を飼う友人夫妻に、川粼さんは妻・花音さんとともに自身の経験からアドバイスを送ったと明かしています。







そして、いざ対面するとルナちゃんはすぐに川粼さんに懐いたといい、「来たばかりなのに俺に懐くんで猫使いって言われたよ」と、驚きと喜びが入り混じった様子でコメント。投稿された写真でも、ルナちゃんが川粼さんの腕の中でリラックスしている様子がうかがえます。







さらに、友人夫妻がご近所に住んでいることから、猫の預かりなどでも助け合える環境にあるとコメントしています。







川粼さんは、自身も保護猫や障がいを持つ猫を飼育しており、「小さな命を守ることも大切な事だと感じてます」と、動物保護への思いも投稿で語っています。最後に川粼さんは「もし皆さんも興味があるなら保護猫や保護犬にも一度会ってあげて下さいね」と読者に呼びかけ、保護動物への関心を促していました。







この投稿に「猫使い、素敵ですね」「猫ちゃんへの優しい気持ちが麻世さんの表情で分かるわ」「可愛いくてたまらんね最高の癒しの写真ありがとう」「うちの子達は保護犬では無いのですがもしこの先 また迎え入れる事があったとしたら覗いてみたいと思いました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】