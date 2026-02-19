インターネット上で証券口座が乗っ取られ、不正に株が売買される被害が相次いだ問題で、株の不正取引で得られた収益などを詐取したとして、警視庁が、住所不定、無職の男（２８）を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。

捜査関係者によると、無職の男は昨年４月、福島県郡山市内のホテルで、株の不正取引などで得られた現金計約５３２万円を自分名義の証券口座から、自身が管理する銀行口座に送金し、詐取した疑い。「間違いありません」と容疑を認めている。逮捕は１８日。

無職の男は同月、自分名義の証券口座を開設し、何らかの方法で他人に譲渡。その後、何者かがこの口座で計１２銘柄の株を購入し、乗っ取った別の複数の証券口座との間で売買注文を同時期に出すなどして株価を不正につり上げ、高値で売り抜けていたという。

この不正取引で得られた収益約１３２万円が、株の売買の原資とみられる４００万円と合わせて、無職の男名義の証券口座に入金されていた。無職の男はこれらを横取りして、ギャンブルや借金返済に充てていたとみられる。

警視庁に同月、証券取引等監視委員会から「株価がつり上がったタイミングで、株を売り抜けた口座がある」との情報提供があり、事件が発覚した。

無職の男は昨年３月以降、計四つの証券口座を犯罪グループに売り渡していたとみられる。４口座には株の不正取引で得られた計約１億２６００万円の収益が入金されており、同庁が詳しい経緯を調べている。