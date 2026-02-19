メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」がまもなくファッション界に進出する可能性があると専門家が指摘した。英紙エクスプレスが１８日、報じた。

英オッズ会社ＡｃｅＯＤＤＳのセレブリティＰＲスペシャリスト、ケイリー・コーネリアス氏が、アズ・エヴァーが有名デザイナーとコラボレーションする可能性があると明かしたもので、同社の最新市場データによるとアズ・エヴァーが２０２６年末までに著名なファッションデザイナーとコラボレーションする可能性は４／５となっている。

コーネリアス氏は「メーガン妃は常にファッションと強いつながりを持っており、パリ・ファッション・ウィークや注目度の高いレッドカーペットイベントへの最近の登場は、彼女が今もなおファッション界にしっかりと溶け込んでいることを示しています。彼女は着るものだけで常に注目を集め、トレンドに影響を与えることができ、ブランドやデザイナーはそれに注目しています」と語っている。

同氏はさらに「彼女のパーソナルブランドは既にスタイルと強い結びつきを持っているため、アズ・エヴァーをファッションと結びつけることは、無理矢理ではなく、本物らしく感じられるでしょう」と指摘している。

著名デザイナーとのコラボレーションが何を意味するかについて、同氏は「アズ・エヴァーが現状維持ではなく進化を続けていること、そしてメーガン妃がブランドを信頼でき影響力のあるライフスタイルブランドへと成長させる方法を長期的に考えていることを示すことになるでしょう。うまく実行されれば業界におけるアズ・エヴァーの地位を大幅に強化できるでしょう」と分析した。

アズ・エヴァーはネットフリックスが在庫品のジャムを無料配布しているとの報道で経営が不安視されていたが、メーガン妃はブランドを国際的に拡大する計画を以前から明らかにしていた。