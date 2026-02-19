フジ三上真奈アナ、第1子妊娠発表「感謝の気持ちやドキドキがノンストップ！な毎日」
【モデルプレス＝2026/02/19】フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が2月19日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠を発表した。
【写真】第1子妊娠発表の36歳フジアナ、最新投稿での近影
三上アナは「この度、新しい命を授かりました 産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と報告。「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、 あたたかく見守っていただけると幸いです。 引き続きよろしくお願いします」とメインキャスターを務める同局系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にかけてつづった。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。1月18日、「ノンストップ！」にて生報告していた。（modelpress編集部）
