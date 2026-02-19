Ｎｅｔｆｌｉｘは１９日午後５時から、過去５大会を振り返る「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」、 ２０２６年大会に出場する２０チームを予習できる「２０２６ ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」を配信開始する。「 過去大会ダイジェスト」のナレーションは、梶裕貴（２００６年大会、２０１７年大会）、内山昂輝（２００９年大会）、花江夏樹（２０１３年大会、２０２３年大会）、「開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」は宮野真守が担当すると発表した。声優界の侍ジャパンとも言える豪華メンバーが大会を盛り上げる。

◆宮野真守のコメント（2026年大会 POOL A〜D PREVIEW）

こんにちは、宮野真守です。「ワールドベースボールクラシック: 2026年 POOL A〜D PREVIEW」のナレーションを担当しました。各プールとも、どこが勝ち上がるかわからない楽しみな対決ばかりです。情熱あふれるプエルトリコで行われる激戦必至のプールＡ。“史上最強”の呼び声高いアメリカが世界制覇へ動き出すプールＢ。日本が連覇に向けて挑む大一番。東京ドームで熱戦が繰り広げられるプールＣ。スター揃いの重量打線ドミニカ共和国を中心に、パワーとパワーがぶつかり合うプールＤ。実力も個性も揃ったチームばかりで、どの試合も名勝負の予感です。間もなく始まる「2026 ワールドベースボールクラシック」をNetflixでお見逃しなく！