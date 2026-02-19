Ｎｅｔｆｌｉｘは１９日午後５時から、過去５大会を振り返る「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」、 ２０２６年大会に出場する２０チームを予習できる「２０２６ ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」を配信開始する。「 過去大会ダイジェスト」のナレーションは、梶裕貴（２００６年大会、２０１７年大会）、内山昂輝（２００９年大会）、花江夏樹（２０１３年大会、２０２３年大会）、「開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」は宮野真守が担当すると発表した。声優界の侍ジャパンとも言える豪華メンバーが大会を盛り上げる。

◆花江夏樹のコメント

こんにちは、声優の花江夏樹です。「ワールドベースボールクラシック: 過去大会ダイジェスト」のナレーションを担当しました。私が担当したのは２０１３年大会で、印象的だったのは日本の初戦・ブラジル戦です。８回まで負けている展開の中、井端選手の同点タイムリーに続いて逆転し、そのまま勝利した試合です。その後の井端選手の大活躍も、この一打から始まったとも言えるのではないでしょうか。そんな井端選手が監督として日本を率いる今大会、「２０２６ ワールドベースボールクラシック」が開幕します。世界２０チームによる熱戦を、みんなで応援しましょう。