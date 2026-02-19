Ｎｅｔｆｌｉｘは１９日午後５時から、過去５大会を振り返る「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」、 ２０２６年大会に出場する２０チームを予習できる「２０２６ ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」を配信開始する。「 過去大会ダイジェスト」のナレーションは、梶裕貴（２００６年大会、２０１７年大会）、内山昂輝（２００９年大会）、花江夏樹（２０１３年大会、２０２３年大会）、「開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」は宮野真守が担当すると発表した。声優界の侍ジャパンとも言える豪華メンバーが大会を盛り上げる。

◆内山昂輝（２００９年大会）のコメント

こんにちは、声優の内山昂輝です。「ワールドベースボールクラシック: 過去大会ダイジェスト」のナレーションを担当させていただきました。私が担当したのは２００９年大会なのですが、何と言っても決勝、延長10回にイチロー選手が放った勝ち越しタイムリーヒット、とてもなつかしく、ナレーションをあてていても思い出しました。僕はこの時、高校を卒業した春で、この試合をたまたま友達のご実家で、みんなで集まり、同級生たちとご飯食べながら見ていました。このタイムリーヒットの瞬間、めちゃくちゃ盛り上がったことをなつかしく思い出しました。さて、いよいよ世界２０チームが挑む「２０２６ ワールドベースボールクラシック」が開幕します。世界最高峰の戦いを、みんなで楽しみましょう。