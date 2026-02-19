Ｎｅｔｆｌｉｘは１９日午後５時から、過去５大会を振り返る「ワールドベースボールクラシック 過去大会ダイジェスト」、 ２０２６年大会に出場する２０チームを予習できる「２０２６ ワールドベースボールクラシック: 開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」を配信開始する。「 過去大会ダイジェスト」のナレーションは、梶裕貴（２００６年大会、２０１７年大会）、内山昂輝（２００９年大会）、花江夏樹（２０１３年大会、２０２３年大会）、「開幕直前! プールＡ〜Ｄ紹介」は宮野真守が担当すると発表した。

◆梶裕貴（２００６年大会担当）のコメント

こんにちは、声優の梶裕貴です。今回、ワールドベースボールクラシック、過去大会ダイジェストのナレーションを担当させていただきました。私が担当した映像で印象的だったのは、２００６年大会の準決勝で韓国に勝利したシーンです。それまでに、同じく韓国相手に２回負けてしまっており、次に負けたらもう敗退だ…という崖っぷちの状況の中での勝利！ 侍ジャパンの皆さんの底力に、本当に胸が熱くなりました。まもなく世界２０チームが参加する「２０２６ ワールドベースボールクラシック」が開幕します。みんなで応援しましょう！