亀梨和也主演『ストーブリーグ』主題歌も担当 球団再建ドラマの特報解禁
俳優・歌手の亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』（3月28日よりLeminoおよびWOWOWで一挙放送・配信）の特報映像が解禁され、あわせて主題歌が亀梨自身の新曲「Diamond」に決定したことが明らかになった。
【動画】ドラマ『ストーブリーグ』特報
本作は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8%を記録した同名ドラマの日本版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれる。
日本版では、亀梨が大胆な改革を推し進め、低迷するチームの立て直しに挑む冷静沈着な新GM・桜崎準役を演じる。共演には長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎らが名を連ね、球団を取り巻く多彩な人物たちのドラマを描き出す。監督は、テレビシリーズおよび劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎が務める。
解禁された特報映像では、万年最下位の球団「ドリームズ」を舞台に、亀梨演じる桜崎や球団関係者たちの人間模様が映し出される。プロ野球チームの舞台裏がどのように描かれるか、期待が高まる内容となっている。
さらに、主題歌は亀梨が歌う新曲「Diamond」に決定。作詞・作曲・編曲は、令和のヒットメーカーとして注目を集める友成空が担当し、ドラマの世界観に寄り添う力強い楽曲に仕上がっている。
