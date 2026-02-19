女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。「ずっと応援したい」というミラノ・コルティナ五輪出場のアスリートを明かした。

ミラノ・コルティナ五輪を毎日観戦しながら泣いているというリスナーからのメッセージを読み上げた大竹は「わかりますよ、私も」とコメント。

「平野歩夢選手、私、最後に“トムくん頑張って！”って叫んで」と五輪連覇を狙ったスノーボード・ハーフパイプで7位だった平野歩夢について言及。「あれだけ“歩夢（あゆむ）くん頑張って”っていう気持ちがあったのに、最後だから焦って“トムくん！”なんて言っちゃいましたけども」と前週の放送の自身のミスに反省しきり。

そのうえで「やっぱり歩夢さん、本当に素晴らしかったですね」と大竹。「怪我をしながらも、7位に入りまして。もう滑るだけで大変、ハーフパイプやるだけで凄い大変なのに、なんでこんなことができるんだろうかって思います」としみじみ。「SNSとかで“失うものは何もない。自分が持っている経験は、自分の信念を突き通したからこそ得られたもの。後悔は何一つない”っていう、本当に素晴らしい言葉も発信してくれて。歩夢さんのこれからの人生をずっと応援したいなと思います」とエールを送った。